На війні в Україні ліквідували майора армії РФ

Майор російської армії Роман Скоарца знайшов свою смерть в Україні. Де і коли загинув загарбник, не уточнюється.
На війні проти України ліквідовано російського майора Романа Скоарцу. Де і коли загинув загарбник, не уточнюється.
Ім'я чергового "двохсотого" окупанта і його фотографію опублікував на своєму Telegram-каналі український блогер і військовий Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
Блогер потролив російську пропаганду, пожартувавши, що майор країни-агресора "успішно провів операцію зі згортання і організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку".
Зазначимо, за минулу добу українські військові ліквідували 530 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 59 610 військовослужбовців. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 1 жовтня, найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Як повідомляв Главред, в Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.
Раніше на війні в Україні ліквідували Микиту Сокура - старшого сержанта російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.
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