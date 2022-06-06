59 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ вдало пополювали на півдні України

ЗСУ вдало пополювали на півдні України / УНІАН, скріншот

ЗСУ успішно виконали бойові завдання в південних регіонах України. Було знищено десятки загарбників.

Як повідомили в ОК "Південь", противник намагається поліпшити своє становище, але, не досягаючи успіху, зміцнюється на оборонних рубежах.

Так, за минулу добу по наших позиціях ворогом завдано авіаційного удару вертольотами Ка-52. У відповідь по ворожих підрозділах нашою авіацією завдано 3 поразки.

"Також, при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслені 59 рашистів, танк і 6 інших бойових машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню і самохідна гаубиця "Гвоздика". Також у 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів", - повідомили військові.

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Також повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

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