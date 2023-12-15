50 мільярдів євро для України: стало відомо, коли пройде повторне голосування ЄС

За словами прем'єр-міністра нідерландів Марка Рютте, наступне голосування щодо виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС пройле в січні.

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Незважаючи на вето Угорщини, рішення про допомогу від ЄС буде прийняте / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Угорщина в п'ятницю зірвала угоду Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр нідерландів Макр Рютте. Як пише Reuters, рішення Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС було заблоковане через вето з боку Угорщини.

Лідери ЄС вирішили відновити обговорення цього питання у січні.

Марк Рютте повідомив, що 26 країн ЄС погодилися надати фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС до 2027 року, проте Угорщина виступила проти цього рішення, яке вимагає одностайності.

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"У нас ще є час, Україна не залишиться без грошей протягом найближчих кількох тижнів", – заявив Рютте журналістам після виходу з переговорів. "Ми домовилися з 26 країнами. Віктор Орбан, Угорщина, поки не зміг цього зробити. Я цілком упевнений, що ми зможемо укласти угоду на початку наступного року, ми думаємо про кінець січня", – сказав Рютте, додавши, що буде ще одна угода .

Як відреагували в Україні?

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграмі зазначив, що "насправді зради немає"

"На голосування виносилося пакетне рішення щодо внесення змін до бюджету ЄС до 2027 року. Там не тільки питання виділення коштів для України, але фінансування Фонду солідарності, міграційних програм. Рішення заветоване Угорщиною і відкладено на позачерговий саміт ЄС, який може відбутись вже на початку січня", - наголошує Гетманцев.

Також за його словами, ймовірно, тривають колуарні переговори в межах яких вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана буде подолано і рішення про допомогу Україні буде ухвалене вже в січні 2024 року.

"Бо є політична воля решти 26 країн ЄС ухвалити це рішення. Як крайній запасний варіант, якого б не хотілось, та ж сама сума буде виділена в інший спосіб на двосторонній урядовій основі (на кшталт макрофіну, останній транш якого ми отримуємо у грудні). Тому обіцяна підтримка точно буде", - вказує політик.

Гетманцев резюмував, що в будь-якому випадку бюджетне фінансування з 1 січня 2024 року не зупиниться. В уряду достатньо ліквідності для фінансування видатків у січні-лютому.

Позиція Орбана щодо допомоги Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, залишив зал під час голосування за рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Як повідомляють ЗМІ, Володимира Зеленського не запросили на саміт Європейського Союзу через побоювання, що його присутність може викликати негативну реакцію угорського прем'єра Віктора Орбана.

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