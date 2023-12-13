Орбан не зміг дотиснути: Єврокомісія відмовила у виплаті 10 млрд євро

В Угорщині починають вимагати 30 мільярдів євро допомоги замість 10-ти.

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Єврокомісія відмовилася розблокувати 10 млрд євро Угорщини / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан шантажував Євросоюз і намагався змусити, щоб країни розблокували 10 мільярдів євро для Будапешта. Однак Єврокомісія відмовилася розблокувати кошти. Про це повідомляє Reuters.

Там відзначили, що Угорщина отримає фінансову допомогу із загального бюджету блоку лише після того, як останні судові реформи будуть опубліковані в Офіційному журналі країни і вступлять в силу.

Відзначається, що старший помічник Орбана хоче вимагати до 30 мільярдів євро. Водночас в ЄС вірили, що розблокування допомоги допоможе в питанні про виділення допомоги Україні.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

Скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не перемогти" країну-агресора Росію. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єрміністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття – це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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