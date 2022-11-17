'5 хвилин - 5 влучень': у Мережі показали точну роботу снайпера ССО

Снайпер 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго одним пострілом вразив двох ворогів. Події відбувалися на Донецькому напрямку.
У Мережі показали кадри з фрагментом успішної роботи одного зі снайперів Сил спецоперацій. Він одним пострілом зумів вразити двох російських окупантів. Загалом же захисник за п'ять хвилин влучив по п'яти ворогах.
Ролик опубліковано на Facebook-сторінці командування ССО ЗСУ.
"5 хвилин - 5 влучень. З таким результатом відпрацював по російських окупантах один зі снайперів ССО України", – йдеться в повідомленні.
На кадрах не видно українського військового, а лише його роботу.
Події відбувалися на Донецькому напрямку фронту. Там українському снайперу з 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго вдалося знищити трьох і поранити двох російських загарбників.
"Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів", – уточнили в командуванні ССО ЗСУ.
Як повідомляв Главред, український снайпер впритул наблизився до світового рекорду, ліквідувавши на фронті російського окупанта з відстані 2710 метрів.
Тепер у рейтингу найдальшого бойового снайперського пострілу український воїн посідає друге місце у світовому рейтингу. Це підтверджено командуванням Збройних сил України.
Нагадаємо, у травні українські військові ліквідували командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова - найкращого снайпера окупантів із Забайкалля.
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