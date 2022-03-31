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"Показали як доказ тіло цивільної": снайперка ЗСУ відповіла пропагандистам РФ, які її "заживо поховали"

31 березня 2022, 14:52

Українська військова "передала привіт" російським пропагандистам, які поширюють брехню про нібито її ліквідацію окупантами.

Снайперка ЗСУ Олена Білозірська відповіла пропагандистам РФ, які її "заживо поховали"/ Фото bilozerska.livejournal.com

Російські пропагандисти заявили, що нібито російські бойовики на Донеччині вбили українську снайперку Олену Білозерську. Військова відреагувала на таке повідомлення і "передала привіт" пропагандистам на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що, напевно, після такого довго житиме. Проте саму ситуацію вона назвала не комічною, а скоріше сумною – адже окупанти на підтвердження нібито її ліквідації показали тіло якоїсь вбитої жінки у цивільному.

"Кажуть, це добра прикмета і я тепер житиму довго. А взагалі-то ситуація сумна, бо вороги зняли на відео тіло якоїсь жінки, ВДЯГНЕНОЇ В ЦИВІЛЬНЕ, і заявили, що це відомий снайпер і, скоріше за все, Білозерська. Хто та загибла – невідомо. Схоже, що мирна мешканка", – написала захисниця України.

Українська снайперка також зазначила, що російські загарбники продовжують вчиняти злочини проти мирних мешканців. Зокрема, вони силоміць вивозять українців на територію Росії.

"Я нещодавно дізналася, що з однієї з тимчасово окупованих територій силоміць вивезли до Росії, до фільтраційного табору, мою добру знайому, звичайну цивільну жінку з проукраїнською позицією. Переживаю за її долю", – написала Білозерська.

Скрін пропагандистської новини про нібито ліквідацію Білозерської окупантами/ Facebook Олена Білозерська

Раніше подібна історія сталася з легендарним снайпером з Канади "Валі", який приїхав допомагати Україні захищатися від РФ. Російська пропагандистська машина розтрубила, що снайпера вбили окупанти. Після цього "Валі" опублікував своє свіже фото, щоб розвінчати міфи пропаганди РФ, яка його "поховала".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український снайпер ліквідував тестя терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який воював за бойовиків на Донбасі в 2014 році.

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