Неочікувано навіть для Путіна: генерал оцінив наступ ЗСУ у Курській області

Через дії ЗСУ розхвилювався сам диктатор, адже планував звільнити Курщину до 20 січня.

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Путіну доводиться переносити дедлайни по захопленню Курщини / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, wikimedia.org

Що сказав Маломуж:

Ворог має суттєву перевагу в ресурсах, але зазнає великих втрат

Росіяни планували наступ на північ України

Втрати РФ на Курщині становлять близько 40 тисяч

Армія країни-агресорки Росії та кремлівський диктатор Володимир Путін повністю розгублені через другу хвилю наступу українських військових у Курській області РФ.

Про це 24 каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, операція ЗСУ зруйнувала черговий дедлайн противника щодо відбиття власних територій та витіснення українського угруповання за кордони до 20 січня.

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ЗСУ вдається завдавати ворогу величезних втрат попри те, що перевага у живій силі, техніці і боєприпасах на боці РФ. Генерал зауважив, що успіх українських військ полягає в тому, що вони діяли альтернативним методом і вдарили по противнику звідти, звідки він не очікував.

Російські війська планували наступати на Україну через Сумську область, але ЗСУ випередили їх і при цьому знищили великі угруповання противника. Тепер Путін, чиї плани зірвали, щоденно контролює ситуацію на Курщині.

"Ми констатуємо, що втрати ворога на Курському напрямку становлять близько 40 000 осіб. Це величезна кількість, це ціла армія, яка пішла б на Покровськ, на Курахове, на Харків чи Дніпро. Тому я вважаю, що це вдала операція, підготована за нетрадиційними для війни стандартами", - зауважив Маломуж.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що в рамках Курської операції ЗСУ нанесли потужний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил країни-агресорки Росії в Курській області.

Напередодні також військовий аналітик Франц-Штефан Гаді заявив, що зараз головним завданням України є якомога довше утримання своєї "кишені" на території ворога,щоб відкрити основний напрям наступальної операції.

Раніше Главред писав, що Росія натомість значно посилила обстріли міста Суджа та навколишніх сіл в Курській області. Внаслідок ударів є численні жертви серед цивільного населення. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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