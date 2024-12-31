На човнах на правий берег: ворог атакує Херсонщину, ситуація зазнала змін - ЗМІ

Острови біля Херсона наразі є ключовою ціллю ворога для захоплення.

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Острови в дельті Дніпра є бажаною ціллю для ворога / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скріншот з відео

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Противник не покидає спроб прорватися на правобережжя Дніпра

Армія РФ стикається з проблемами на Херсонщині

Ресурсів для захоплення островів у ворога недостатньо

Війська країни-агресорки Росії продовжують спроби прориву на правий берег Херсонської області. Про це в етері 24 каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич.

За її словами, постійні обстріли на прибережних районах правого берега тривають, як і штурми окупаційних військ в районі островів. Там ворог посилив свою присутність.

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Однак у противника є серйозні проблеми на Херсонщині, зокрема із орієнтуванням на місцевості через те, що в угруповання РФ застарілі карти, а гребля Каховської ГЕС підірвана.

"У районі островів і прилеглих територій сталося багато змін, з якими вони (окупанти - Главред) досі не можуть змиритися", - заявила Вірлич.

Окрім цього у ворога помітний брак ресурсів, але командування РФ на це, схоже, не зважає, адже бої на островах не припиняються.

Наступ армії РФ на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, наприкінці грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що країна-агресор Росія планує активізувати бойові дії на правобережній частині Херсонщини. Рішення про наступ на Херсон нібито вже ухвалено. Проводити операцію будуть підрозділи РФ, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини.

Згодом, як писав Главред, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним.

Окрім цього раніше стало відомо, що російські війська на Херсонщині щоденно проводять розвідку боєм і невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ. Проте наразі ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра немає.

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Хто така Євгенія Вірлич? Євгенія Вірлич - заступниця Голови правління, керівниця проєктів - фінансистка за освітою (закінчила Херсонський національний технічний університет), має багаторічний досвід у комунікаціях, понад 6 років працює у сфері журналістики та аналітики, пише Антикорупційний штаб.

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