40 000 солдатів НАТО можуть відправитись в Україну: що задумали Макрон з Туском

Широке міжнародне представництво у складі місії знизить ризик нового вторгнення Росії.

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40 тисяч європейських солдатів можуть бути відправлені до України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Наразі створюється план європейської миротворчої місії

До проєкту може долучитись Німеччина, Франція, Польща, країни NB8 та Велика Британія

12 грудня президент Франції Еммануель Макрон відвідає Варшаву, щоб обговорити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском плани щодо європейської миротворчої місії, спрямованої на збереження суверенітету України в контексті можливої угоди між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

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Колишній заступник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд зазначив, що запропонована Францією місія має на меті забезпечити дотримання припинення вогню та лінії розмежування в Україні, щоб унеможливити порушення цих умов з боку Кремля.

Ідея про направлення військ НАТО в Україну була вперше висловлена Макроном у лютому цього року, хоча тоді він не уточнив деталей.

Згодом, під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 11 листопада, він розвинув цю пропозицію. Ще одна зустріч із лідерами скандинавських і балтійських країн (NB8) та Польщі відбулася 27 листопада у Харпсунді, де ця ініціатива також обговорювалася.

Елі Тененбаум, директор Центру досліджень безпеки при Французькому інституті міжнародних відносин, пояснив, що місія може включати близько 40 тисяч військовослужбовців, організованих у п'ять бригад. Польща може взяти на себе командування однією з них.

Цю інформацію підтвердили виданню Politico європейський дипломат та французький чиновник.

На думку Гранда, широке міжнародне представництво у складі місії знизить ризик нового вторгнення Росії. Серед країн, які можуть долучитися до проєкту після виборів, він називає Німеччину, Нідерланди, а також ключових учасників – Францію, Польщу, країни NB8 та Велику Британію.

Інші важливі міжнародні новини

Як повідомляв Главред, напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував старт переговорів між Києвом та Москвою. За його словами, вони можуть початися цієї зими.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп на перший день президенства готує "гучний старт". Він планує підписати понад 25 указів, зокрема щодо імміграції та енергетики.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зробив заяву про вступ до НАТО. За його словами, Україна не хоче втягувати своїх партнерів у війну і розуміє, що Альянс не може прийняти її під час війни.

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