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Банкова "готує дещо особливе" на 25 лютого: у Зеленського розповіли про топ-зустріч

Яна Ставська
21 лютого 2024, 19:55оновлено 21 лютого, 20:36
У дні річниці повномасштабного вторгнення РФ Київ чекає на прибуття багатьох іноземних лідерів.
Банкова
А ще раніше Зеленський ініціював врегулювання "українсько-польського" питання щодо експорту с/г продукції / Колаж Главреда. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський збирає у дні річниці повномасштабного вторгнення велику зустріч з топ-посадовцями й військовим керівництвом, анонсував представник глави держави Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

"На 25-те лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде у вигляді конференції, чесна розмова про наш шлях далі, про наш шлях у 24-му році. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво України, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, Головне управління розвідки, Мінстратпром, буде Офіс президента і, звичайно, сам президент", - розповів він.

На зустрічі, зокрема, обговорять перспективи реформ в армії, впровадження у ЗСУ сучасних технологій, євроінтеграцію, гарантії безпеки.

відео дня

Зеленський за підсумками зустрічі проведе прес-конференцію "відповість на основні питання".

Що ще відбудеться у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та польському премʼєру Дональду Туску зустрітись на кордоні 4 лютого. Йдеться про непросту ситуацію, яка склалася через блокування польськими фермерами транзиту української агропродукції.

"Я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав президент.

Крім того, на 24 лютого, другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, заплановано багато візитів іноземних лідерів до Києва, зауважив ввечері 21 лютого речник президента Сергій Никифоров.

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Володимир Зеленський Сергій Никифоров
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