Зеленський провів селектор щодо ситуації на західному кордоні: що вирішили

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуативні інтереси не можуть похитнути єдність всередині Європейського Союзу.

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Зеленський провів селектор щодо ситуації на західному кордоні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію із блокуванням українського кордону з боку польських протестувальників. Про це він написав у своєму Телеграмі за результатами селекторної наради.

"Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - написав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом повинна продовжуватися. Зеленський висловив вдячність Єврокомісії за чітку позицію щодо цього питання.

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"Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - наголосив глава держави.

Крім того, в ході селекторної наради міністр оборони Рустем Умєров і Головоком Сирський доповіли про ситуацію на фронті.

"Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки", - написав президент.

Щодо ситуації в регіонах, президент зазначив, що триває ліквідація наслідків російських ударів, надання допомоги людям і подальша побудова багаторівневого захисту критичних об'єктів у прифронтових та прикордонних областях.

"Дякую всім, хто підтримує людей і захищає життя", - резюмував Зеленський.

Блокада українського кордону

19 лютого президент Володимир Зеленський засудив блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною і закликав до спільних та обґрунтованих рішень у цій ситуації.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, блокування польсько-українського кордону є необґрунтованим заходом, який має негативний вплив на економіку та стійкість України в контексті протидії російській збройній агресії.

Україна планує скористатися додатковим маршрутом через річку Дунай для збільшення експорту до рівнів до кризових подій, оскільки польська блокада сільськогосподарської продукції тимчасово призвела до припинення сухопутних перевезень з Європейським союзом.

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