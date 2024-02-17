Зеленський провів переговори із Джо Байденом: про що говорили

Зеленський зазначив, що в ході розмови із Джо Байденом вони обговорили ситуацію на полі бою.

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Деталі переговорів Зеленського і Байдена / Колаж Главред, фото: УНІАН

В рамках Мюнхенської безпекової конференції 2024 президент України провів телефонну розмову із президентом США Джо байденом. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграмі.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США", - написав Зеленський.

Глава держави також додав, що підтримка України означає підтримку демократії та свободи, саме тому Україна та США мають захищати ці цінності.

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"Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення", - резюмував Володимир Зеленський.

Допомога США для України

Сенатори США 13 лютого прийняли рішення припинити дебати щодо законопроєкту про надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу США зі сторони Республіканської партії, відмовився вносити на голосування законопроєкт про військову допомогу Україні, незважаючи на те, що він був схвалений Сенатом.

У результаті дискусій 16 лютого Палата представників США прийняла рішення про перерву до 28 лютого без голосування за законопроект про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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