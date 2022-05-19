21-річний окупант на суді попросив вибачення у жінки за вбивство її чоловіка: вона відповіла

21-річний окупант на суді попросив вибачення у жінки за вбивство її чоловіка / скріншот

21-річний російський військовий Вадим Шишимарін, який вбив цивільного в Сумській області, на суді попросив вибачення у дружини загиблого.

Під час слухань він заявив, що не хотів стріляти, проте через погрози старшого за званням все-таки випустив автоматну чергу в беззахисного чоловіка, пишуть "Ґрати".

"Я розумію, що ви не зможете мене пробачити. Але я прошу вибачення... Прапорщик Кафуров наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він нас здасть", - заявив Шишимарін.

Катерина Шеліпова в коментарі ЗМІ назвала смерть чоловіка "безглуздою", оскільки той просто проходив повз і не представляв ніякої загрози.

"Я знаю, що він військовослужбовець, і він виконує накази, але чому він не стріляв в землю або в повітря?.. Він повинен гнити у в'язниці і провести залишок своїх днів, думаючи про те, що він зробив", – підкреслила дружина загиблого.

Кілька разів вистрілив і влучив у голову 62-річному українцю

Перед тим, як скоїти злочин, бригаду 21-річного сержанта Вадима Шишимаріна розбили ЗСУ. Відступаючи, вони вкрали машину, на якій доїхали до села в Сумській області.

читайте такожНе віддав техніку в "колгосп": орки помстилися українському фермеру, розстрілявши його будинок з БТРПо дорозі вони побачили цивільного Олександра Шеліпова, який вів по узбіччю дороги велосипед і розмовляв по телефону. Сержант наказав Шишимаріну вбити мирного жителя, щоб той не повідомив про них українським військовим. Злочинець кілька разів вистрілив і влучив у голову 62-річному українцю.

Раніше на Херсонщині російські окупанти безжально з "Градів" обстріляли колону автомобілів з мирними людьми. В результаті обстрілу щонайменше три людини загинули, багато поранено.

Читайте також: