Окупанти безжалісно розстріляли з "Градів" близько 100 цивільних машин на Херсонщині

Окупанти з "Градів" обстріляли близько 100 цивільних машин / УНІАН

На Херсонщині російські окупанти безжалісно з "Градів" обстріляли колону автівок з мирними людьми. Внаслідок обстрілу щонайменше три людини загинули, багато людей поранені. Про це заявив депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко.

Окупанти обстріляли близько сотні автівок, які три доби простояли у заторі поблизу села Давидів Брід.

"Орками було обстріляно з Градів близько сотні легкових авто власники яких намагалися проїхати з Кривого Рогу в напрямку Берислава. Частина машин далі самостійно їхати не може, техніку понівечено. Є чи мало поранених та, як мінімум троє цивільних загинуло", - написав Ігор Йосипенко.

Депутат акцентує увагу на тому, що наслідки обстрілу жахливі. ЗСУ попереджали людей про заборону перетину лінії вогню у ці дні, адже "зелених коридорів" не було.

Окупанти з "Градів" обстріляли близько 100 цивільних машин / Скріншот

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Нагадаємо, в Ірпені Київської області через звірства окупантів з'явився цвинтар автомобілів. Російська армія розстрілювала машини з людьми всередині, які просто хотіли врятувати себе та своїх рідних від війни.

Також ми повідомляли, що в лісі поблизу Гостомеля знайшли автомобіль з тілами цілої сім’ї, яку розстріляли російські окупанти. Загарбники розстріляли автомобіль, в якому двоє дорослих з дитиною намагалися врятуватися і виїхати з міста через ліс.

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