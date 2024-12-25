'2025-й буде роком інтриги': українська 'балістика' полетить по РФ – Дикий

Вітчизняна "балістика" у найближчій перспективі "полетить на голови ворогам".

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Українські ракети / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви експерта:

Україна має вже не одну і не дві розробки власних ракет

Узимку-навесні ми побачимо бойові випробування вітчизняної "балістики"

2025-й буде "роком інтриги", що насправді "прилетіло" по ворогові

Масове виробництво українських ракет — це найближча перспектива. Україна має вже не одну і не дві розробки, і це крім "Трембіти", про яку написали західні медіа. Про це заявив екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"У нас навколо нових озброєнь вдалося збудувати досить грамотну інформаційну політику. Коли ви про щось читаєте, що на стадії розробки, це означає, що результат ще попереду, але треба привернути до цього увагу. А те, що насправді готують уже до бойового застосування, про це навчилися мовчати, навчилися не випинати, а потім уже повідомляти про результати цього застосування", - наголосив він. відео дня

За його словами, не варто очікувати, що "найближчим часом ми почуємо гру на "Трембітах", однак є інші розробки у галузі крилатих ракет".

"Вони не просто вже пройшли бойові випробування, зараз стоїть питання саме про масштаб масового серійного виробництва", - підкреслив експерт.

Він додав, що вітчизняна "балістика" у найближчій перспективі "полетить на голови ворогам".

"Є надія, що десь узимку-навесні ми побачимо нарешті бойові випробування. Тобто саме вона вже на голову ворогам полетить. Але якщо по крилатих — вже полетить серійна продукція, то по "балістиці" чекаємо саме бойових прототипів. Це логічно. Технологія все-таки набагато складніша. Але ж ми колись виготовляли навіть міжконтинентальні балістичні ракети, ми, власне, виготовляли ті самі ракети "Сатана", яких так боявся весь світ. Так, потім було 20 років занепаду, 20 років, коли цьому не приділяли уваги. Але щось, з чого можна стартувати, залишилося, і цей старт пару років тому пішов", - вважає ексвійськовий.

Дикий також підкреслює, що 2025-й буде "роком інтриги", що насправді "прилетіло" по ворогові: ще ATACMS чи вже українські ракети.

"Я думаю, що взимку та навесні вже після кожного удару треба буде ставити питання, чия "балістика" прилетіла", - підсумував він.

Ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Ракети українського виробництва - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українські інженери-волонтери створюють нову ракету "Трембіта". Розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планується розпочати найближчим часом. "Трембіта" буде здатна досягти столиці країни-агресора РФ Москви.

6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Це українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування, наголосив Зеленський.

Крім того, 25 серпня глава держави вперше показав новітню українську далекобійну ракету "Паляниця". Українська ракета-дрон була розроблена за півтора року. Вона запускається з наземної установки.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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