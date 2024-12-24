Блок управління під мікроскопом: несподівані дані про ракету 'Орешник'

Було отримано фото деталі ракети "Орешник", якою Росія вдарила по Дніпру.

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/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

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"Орешник" не є новітньою розробкою

Вивчено блок системи управління ракети

Російська ракета "Орешник" не є новітньою розробкою, як стверджує диктатор Володимир Путін, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Ця ракета була виготовлена кілька років тому, розповів він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

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За його словами, були отримані фото деталі ракети "Орешник", якою Росія вдарила по Дніпру. Серійний номер і дата виробництва - квітень 2017 року.

"Ця деталь під назвою "ЕФІТ" - це індекс для блоку системи управління. Або самої ракети, або блоку поділу бойових частин, або фінального блоку самого "Орешника". Вона була виготовлена у квітні 2017 року", - каже експерт.

Катков звернув увагу на те, що, отже, ракета була виготовлена приблизно в той самий час.

"Можливо, у 2018 році, максимум, у 2019 році, якщо розглядати найпесимістичніший варіант", - додав співрозмовник.

/ Инфографика: Главред

Удар ракетою "Орешник" - останні новини за темою

Раніше з'явився прогноз нового ракетного удару РФ. Удар РФ "Орешником" по заводу Південмаш не приніс ворогові очікуваного успіху, вважає Іван Яковина.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником" на свята. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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