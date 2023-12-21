"2024 рік буде дуже важливим": Огризко оцінив, що потрібно для членства України в НАТО

Членство України в НАТО залежить від реформ та політичної волі західних партнерів.

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Володимир Огризко оцінив, коли Україна стане членом НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко розповів, як багато часу знадобиться на те, щоб Україна дійсно стала членом НАТО і що для цього потрібно зробити.

За його словами, є два аспекти, які потрібно враховувати: те, що ми повинні зробити у себе (і це найголовніше), і те, що називається "політичною волею" наших партнерів.

"Поки що політичної волі, якщо ми говоримо про НАТО, у Німеччини і у США, як не дивно це може виглядати, немає. Щодо Німеччини, то це її традиційна позиція, яку треба змінювати і пояснювати нашим німецьким партнерам її абсурдність. А ось те, що США, які лобіювали вступ України в НАТО, роблять сьогодні, викликає багато питань про те, чому курс Штатів так змінився", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду .

Він додав, що заяви про те, що потрібно уникати ескалації, не витримує жодної критики.

"Фінляндія з не меншим кордоном приєдналася до НАТО, і чомусь в Москві з цього не зробили якихось катастрофічних висновків. А між фінським кордоном і Санкт-Петербургом, другим за значенням містом в Російській Федерації – 60-70 км. Тому говорити про те, що це якимось чином змінило ситуацію, не можна. Якщо Україна стане членом Альянсу, і до Москви ще залишатиметься добрих 800 км, чим це їй загрожуватиме?!", - сказав він.

"Все це ми повинні пояснювати і розвінчувати російські міфи про те, що Росія ніколи не змириться з членством в НАТО. Погодиться, якщо буде політична воля. Про це ми повинні говорити, і я думаю, що 2024 рік в цьому плані буде дуже-дуже важливим", - додав дипломат.

Дивіться інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів вважає, що російський диктатор Володимир Путін має готовність і політичну волю до запуску ракет по країнах НАТО, але у РФ немає намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом.

Колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко нещодавно заявив, що Велика Британія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів прокоментував слова дипломата і зазначив, що такий розвиток подій є неможливим.

"Я швидше повірю в те, що Британія розглядатиме можливість завдання ракетно-бомбових ударів по російських військах, ніж участь своїх солдатів у бойових діях на території України", - припустив він.

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