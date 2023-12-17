Якою буде політика США щодо НАТО, якщо президентом стане Трамп: експерт розкрив деталі

Коваленко вважає, що політика США не зазнає критичних змін після можливого обрання Трампа.

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Чого очікувати українцям після перемоги Трампа / колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, якою буде політика США щодо НАТО, якщо в 2024 року президентом стане Дональд Трамп, чи можливий сценарій посилення блоку.

"Я не думаю, що політика США зазнає критичних змін після можливого обрання Трампа. Якщо Трамп очолить державу, в його оточенні будуть переважно представники Республіканської партії. Це панівна еліта, де більшістю є яструби-русофоби. Можливо, Трамп мріє про те, як він взасос цілується з Володимиром Путіним, але це виключно його сексуальні мрії. Загальна позиція республіканців доволі жорстка - ніхто не дозволить Трампу змінювати зовнішню політику США та її пріоритети. В форматі політичних баталій може відбуватися будь-що: розповсюдження фейків, маніпуляції, інсинуації та певні заяви. А от коли людина стає президентом, вона вже не вільна. Це просто президент, який перебуває під впливом свого оточення. І воно його "танцює", - розповів Коваленко.

Експерт також згадав, коли минулого разу Трамп став президентом США, Україна почала отримувати озброєння, яке не надавали Штати ще за часів президентства Барака Обами. Тоді таке рішення пояснювали тим, що вони, мовляв, не хотіли дратувати і провокувати Росію.

"Ще одна безхребетна, аморфна субстанція на ім'я Барак Обама. За Трампа ми почали отримувати, наприклад, протитанкові ракетні комплекси Javelin та іншу зброю. Тому я впевнений, що президентство Трампа не матиме критичного впливу на загальну допомогу Україні від США", - додав він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко зробив прогноз щодо термінів війни:

Нагадаємо, що перемога Трампа на виборах може призвести до війни США та Китаю. Політика Дональда Трампа на посаді президента США, ймовірно, буде спрямована на поглиблення конкуренції з Китаєм у сфері економіки.

Експерт розкрив песимістичний сценарій для України, якщо Трамп виграє вибори у США. Одним з важливих фокусів американських виборів є і буде українське питання. Тому треба це усвідомлювати і скористатися цим, вважає Кулик.

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