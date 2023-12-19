"Путін готовий запускати ракети по країнах НАТО": Андрусів оцінив загрозу

Якщо війна між РФ і НАТО почнеться, то це буде ракетна війна, зокрема із застосуванням ядерної зброї. До такого РФ готова, а от дійти до Ла-Манша – ні.

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"РФ готова до ракетної війни з НАТО, а от дійти до Ла-Манша – не готова, вважає Віктор Андрусів/ колаж: Главред, фото: скрін, Telegram Андрусів

Російський диктатор Володимир Путін має готовність та політичну волю до запуску ракет по країнах членах НАТО, але РФ не має намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом.

Таку думку висловив ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що якщо війна між РФ та НАТО все-таки почнеться, то це буде ракетна війна.

"Путін регулярно погрожував НАТО. Всі якось забули, що наша війна почалась не через вимоги до України, а саме через вимоги до НАТО. В грудні 2021 року Путін надіслав листа з вимогою до НАТО припинити розширення і забрати війська до лінії 1997 року. Потрібно розуміти, що війна між РФ і НАТО – це, в першу чергу, буде ракетна війна, в тому числі із застосуванням ядерної зброї. До такої війни РФ готова. А от дійти до Ла-Манша – ні", – зазначив Андрусів. відео дня

Він висловив переконання, що країна-агресорка Росія навряд чи має наміри вести відкриту війну проти Альянсу.

"Зараз про це не йдеться, і думаю, що РФ не має намірів відкритої війни з НАТО. Але така готовність і політична воля до запуску ракет в Путіна є. Щодо країн НАТО, то вони однозначно готові захищатись, але не до наступальної війни з РФ", – сказав Андрусів.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Чи може початися війна між РФ і НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше попередив про загрозу можливого нападу РФ на країни НАТО. За його словами, якщо війна агресора Росії проти України була б заморожена вже зараз, Москва могла б використати таку паузу для нападу на сусідні країни і держави НАТО. Ймовірність такого сценарію існує.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку про те, якою буде війна Росії з НАТО і які країни постраждають першими. За його словами, у разі війни Росії з НАТО країни Європи можуть зіткнутися виключно з гібридними загрозами. В першу чергу, це країни Балтії-Латвія, Литва та Естонія. Проти Польщі може бути задіяна міграційна гібридна атака.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив сценарій удару НАТО по Росії. За його словами, НАТО тримає дистанцію від війни агресора Росії проти України і побоюється втягування в прямий конфлікт з Москвою та застосування Володимиром Путіним ядерної зброї. Однак Кремль намагається всіляко спровокувати Альянс.

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