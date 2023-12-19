Експерт відповів, чи відправить Британія свої війська в Україну

Більш імовірно, що Велика Британія розглядатиме можливість завдання ракетно-бомбових ударів по російських окупантах.

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Віктор Андрусів вважає, що Британія не відправить своїх військових в Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/victor_andrusiv, flickr.com/photos/defenceimages

Колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко нещодавно заявив, що Велика Британія є однією з країн, яка може направити в Україну свої збройні сили. Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів прокоментував слова дипломата і зазначив, що такий розвиток подій є неможливим.

"Заява колишнього посла в Британії Пристайка про можливу відправку британських солдатів викликала у мене відверте здивування. Я переконаний, що це неможливо і навіть не розглядається", - сказав Андрусів в інтерв'ю Главреду.

За його словами, країни НАТО найбільше дорожать солдатами, і наземні місії мають вкрай рідкісні прояви.

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"Я швидше повірю в те, що Британія розглядатиме можливість завдання ракетно-бомбових ударів по російських військах, ніж участь своїх солдатів у бойових діях на території України", - припустив він.

По-друге, підкреслив Андрусів, подібне рішення Велика Британія не буде ухвалювати самостійно.

"Цьому передуватимуть тривалі консультації із союзниками та їхнє спільне рішення. Це може статися і поза рамками НАТО, але у жодному разі таке рішення не може бути самостійним для британців", - вважає експерт.

Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави ОП також відповів на питання, чим саме Україні можуть бути корисними британські війська.

"Очевидно, що в першу чергу мова може йти про британських пілотів, ППО і важку техніку. Ми витрачаємо дуже багато часу на підготовку військових з користування британською технікою, і британські військові зняли б це питання і допомогли б перейти одразу до ефективних бойових дій", - вважає Андрусів.

Резюмуючи, він ще раз підкреслив, що країни НАТО навряд чи будуть відправляти свої війська в Україну.

"Як я зазначив, я вважаю цей сценарій неможливим. Офіційна участь військових країн-членів НАТО в бойових діях в Україні призведе до повномасштабного протистояння між Заходом і РФ, фактично - до Третьої світової", - сказав Андрусів.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, Велика Британія поставила Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників. Про це повідомила британська газета The Times. Офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що якщо не зупинити главу Кремля Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою. Умиротворення диктаторів веде до руйнування інтересів Лондона. На політику надії немає, безглуздо сподіватися на повернення світу в колишній стан.

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