2 фактори вплинуть на подальшу ситуацію в Україні: Золотарьов озвучив прогноз

Завдання України наразі – не запустити катастрофічного сценарію, вважає політолог.

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2 фактори вплинуть на подальшу ситуацію в Україні, каже Золотарьов/ Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

На подальшу ситуацію під час війни в Україні можуть вплинути два фактори – результати президентських виборів у США і спроможність України продовжувати захищатися від країни-агресорки Росії.

Таку думку висловив директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду. Він зазначив: багато хто вважає, що Трамп уже переміг на президентських виборах, але з огляду на особливості американського законодавства, це не так.

"Припустімо, у тій же Флориді республіканці знайшли у списках виборців 10 відсотків "мертвих душ". Трамп може виграти вибори, але хто виграє підрахунок голосів, як то кажуть, бабуся надвоє сказала. Крім того, ми ще не побачили зовнішньополітичної команди Трампа. Одна справа роздавати прості рецепти розв'язання складних проблем під час виборів, де Трамп суперпрофі, але часто реальність інакша", – вважає Золотарьов. відео дня

За його словами, другий чинник, який впливатиме на ситуацію, – спроможність України захищатися.

"Напередодні 24 лютого 2022 року США вивезли своє посольство, що вказувало на те, що вони не вірили у здатність України захиститися від російської агресії. Та й до того зброя, яку нам постачали, більше була розрахована на партизанську, диверсійну війну. Після того, як Україна вистояла, позиція Штатів змінилася, і з квітня-травня 2022 року в Україну пішли поставки серйозної зброї – артсистеми, бронетехніка. Зрозуміло, її недостатньо, щоб Україна перемогла, але завдяки цій зброї Україна продовжує боротися", – зазначив політолог.

Золотарьов зазначає, що зараз для Росії відкрито вікно можливостей. У той же час якщо захисники України втримають фронт, то думка Трампа щодо підтримки України може кардинально змінитися.

"Не хочу дискутувати на тему того, хто таке вікно прочинив, але РФ намагається його використати. Якщо ЗСУ втримають фронт, то, можливо, і ставлення до підтримки України з боку Трампа буде не в дусі того, що він за 15 хвилин вирішить питання війни і миру. А якщо Трамп ще й виявить, що Кремль намагається водити його за ніс, то його позиція щодо України може зазнати дуже серйозних змін" – сказав він.

За словами політолога, завдання України наразі – не запустити катастрофічного сценарію.

"Територіальні, людські, економічні втрати (це помітно за маніакальними ударами РФ по енергетиці) неминучі, але нам потрібно не допустити внутрішньої дестабілізації, а також економічного і військового краху", – підсумував політолог.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав терміни погіршення ситуації на фронті. Російські окупанти будуть використовувати комплексний підхід під час проведення своїх операцій, сказав він.

Також очільник ГУР дав однозначну відповідь, чи планує РФ новий наступ на Київ. За словами Буданова, говорити зараз про загрозу атаки РФ на столицю нашої держави "безпідставно".

Нагадаємо, раніше політолог пояснив, чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні". Свіжа заява китайського керівника Сі Цзіньпіна про "відновлення миру в Україні" – логічне продовження колишньої політики Пекіна щодо України.

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