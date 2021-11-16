17 хвилин клінічної смерті: лікарі дивом врятувати невакциновану від COVID-19 українку

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні врятували 47-річну жінку, яку госпіталізували з коронавірусом.

Як повідомляє 402 канал, жінці вдалося вижити після 17 хвилин клінічної смерті.

Вона не була вакцинована. Медики називають цей день "другим її днем народження".

Відзначається, що коронавірус у Олени проходив в легкій формі, тому жінка лікувалася вдома. Однак того дня вона відчула печію в грудях.

Коли не було сил більше терпіти, вона викликала швидку.

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У лікарню пацієнтка потрапила ще в свідомості і в приймальному відділенні серце раптово зупинилося. Перші 5 хвилин серце "запускали" прямо на підлозі.

Потім медики зробили інтубацію, а саме ввели особливу трубку в трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта. Це один із засобів проведення механічної вентиляції легенів.

Згодом пацієнтці провели штучну вентиляцію легенів і 13 хвилин тривала дефібриляція.

За словами завідуючої коронавірусної реанімації Іванни Дідик, такі випадки, коли життєдіяльність всіх органів і систем людини була відновлена після такого тривалого часу клінічної смерті, вкрай рідкісні.

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Вона додала, що смерть мозку зазвичай настає через 3 - 7 хвилин після зупинки серця і зупинки дихання. А жінка вийшла зі стану клінічної смерті без жодного неврологічного дефіциту.

Крім того, на наступний день жінку від'єднали від ШВЛ і вона була в свідомості і могла розмовляти.

Зараз вона під наглядом кардіологів і обіцяє зробити вакцину від коронавірусу.

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