Смертність від коронавірусу: Україна очолила антирейтинг - ЗМІ

Україна лідирує за летальними випадками від коронавірусу в порівнянні з країнами з високою абсолютною смертністю.
Україна лідирує за кількістю смертельних випадків в результаті коронавірусу з урахуванням кількості реального населення.
За кількістю смертельних випадків в результаті COVID-19 Україна третя в світі. Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.
Насправді серед зазначених лідерів найвища смертність саме в Україні, пише Obozrevatel.
Видання звертає увагу на те, що, для прикладу. у РФ померли за 12 листопада 1235 осіб. При цьому в США також більше смертей (987), ніж в Україні.
А Україна з населенням близько 37 млн осіб (дані електронного перепису, який не показує точних цифр) за добу від коронавірусу втратила 750 осіб, наголошується в статті.
Також уточнюються цифри втрат від коронавірусу за тиждень по відношенню до загального населення в порівнянні з країнами з високою абсолютною смертністю:
- Україна - 0,0127%
- Румунія - 0,0123%
- РФ - 0,0058%
- США - 0,00214%
- Індія - 0,00021%.
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Коронавірус в Україні
В Україні коронавірусну хворобу COVID-19 за добу виявили у 23 572 жителів країни.
За добу в Україні видужало 25 415 осіб, 695 померло. Також за минулу добу госпіталізовано з коронавірусом - 4 564 людини.
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