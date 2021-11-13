Смертність від коронавірусу: Україна очолила антирейтинг - ЗМІ

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Україна лідирує за кількістю смертельних випадків в результаті коронавірусу з урахуванням кількості реального населення.

За кількістю смертельних випадків в результаті COVID-19 Україна третя в світі. Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

Насправді серед зазначених лідерів найвища смертність саме в Україні, пише Obozrevatel.

Видання звертає увагу на те, що, для прикладу. у РФ померли за 12 листопада 1235 осіб. При цьому в США також більше смертей (987), ніж в Україні.

А Україна з населенням близько 37 млн осіб (дані електронного перепису, який не показує точних цифр) за добу від коронавірусу втратила 750 осіб, наголошується в статті.

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/ worldometers.info

Також уточнюються цифри втрат від коронавірусу за тиждень по відношенню до загального населення в порівнянні з країнами з високою абсолютною смертністю:

Україна - 0,0127%

Румунія - 0,0123%

РФ - 0,0058%

США - 0,00214%

Індія - 0,00021%.

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Коронавірус в Україні

В Україні коронавірусну хворобу COVID-19 за добу виявили у 23 572 жителів країни.

За добу в Україні видужало 25 415 осіб, 695 померло. Також за минулу добу госпіталізовано з коронавірусом - 4 564 людини.

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