16-поверхівку в Києві почали опалювати дровами: у мешканців немає вибору

У Києві 16-поверховий житловий будинок почали опалювати дровами / facebook.com/volodymr.gutsul

У Києві жителі новобудови почали опалювати 16-поверховий будинок дровами. Люди були змушені піти на такий крок.

Твердопаливну котельню встановили в ЖК "Кузьминський-2", повідомив журналіст Володимир Гуцул на своїй сторінці в Facebook.

"Поки всі обговорюють ціни на газ і перспективи тарифів на централізоване опалення, в Києві запрацювала ще одна твердопаливна котельня в багатоквартирному будинку", - написав він.

За словами Гуцула, до даного будинку не підведені ніякі комунікації, хоч в ньому і живуть люди.

"На фото-ЖК "Кузьминський-2". Проблемна новобудова, спадщина скандально відомого забудовника Войцеховського. До будинку не підведені ніякі комунікації (газу немає, так само як і централізованого водопостачання та каналізації). Єдине, що є - це електричні кабелі, які йшли на будівельний майданчик. А значить, жителі платять за світло в кілька разів більше, ніж інші кияни. Але є і плюс - від цін на газ та опалення мешканці будинку не залежать. Для них тепер важливим показником є вартість дров", - підсумував журналіст.

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У Києві 16-поверховий житловий будинок почали опалювати дровами / facebook.com/volodymr.gutsul

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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