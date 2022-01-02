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В Україні підвищили тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році

2 січня 2022, 19:40

Про підвищення цін попередили 45 водоканалів.

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В Україні підвищили тарифи на воду / УНІАН

В Україні з 1 січня 2022 року зросли тарифи на воду. Таке рішення прийняла профільна комісія.

Всього про підвищення цін попередили 45 водоканалів, повідомляється на сайті Нацкомісії.

Причиною цьому називають збільшення витрат водоканалів, зокрема на електроенергію, ремонти і зарплати співробітникам.

Наприклад, тариф на воду "Київводоканалу" зріс на 5 гривень – з 25,38 грн. за кубометр до 30,384 грн. за кубометр.

Більш ніж на 6 гривень підвищив тарифи "Тернопільводоканал" - з 30,024 грн. за кубометр до 36,696 грн. за кубометр.

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Всього на 1,5 гривні підняв тарифи "Дніпро-Кіровоград" – з 44,496 грн. за кубометр до 45,972 грн. за кубометр.

А "Полтававодоканал" збільшив ціни більше ніж на 1 гривню - з 32,604 грн./ кубометр до 33,786 грн. за кубометр.

Повний список змін і міст можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів. За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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Автор: Сергій Кущ
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ЖКГ-тарифи новини України тарифи на воду
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