300 гривень на місяць: в Україні накрутили ціни на інтернет

Ціни на інтернет / pixabay

З початку 2022 року в Україні подорожчав інтернет. Як відзначають експерти, на зростання ціни вплинуло зростання мінімальної зарплати, високі ціни на електроенергію і підвищення вартості матеріалів для модернізації мереж.

Finance.ua пише, провайдери планують підняти тариф в 100 Мбіт/с до 300 грн на місяць.

А у великих містах, де багато провайдерів і велика конкуренція, зростання може бути незначним.

Член правління Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян заявив, що на вартість Інтернету впливає і ціна доступу до кабельної каналізації Укртелекому.

В асоціації вважають, що останнє підвищення тарифу Укртелекому економічно необґрунтоване.

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Що впливає на підняття цін за інтернет

На тарифи впливають і ціни на матеріали для мереж провайдерів. Оскільки ще в кінці жовтня Окружний адміністративний суд Києва дозволив зростання цін на кабель на 20%, тільки через це багато провайдерів змушені підвищити плату за інтернет.

Також, HD і 4К потрібно постійно модернізувати. Оскільки багато провайдерів довгий час не підвищували тарифи і регулярно влаштовували акції з пільговими умовами - надавати послугу за нинішніми тарифами стає невигідно.

Варто відзначити, що деякі провайдери підняли вартість Інтернету з 1 січня.

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У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.

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