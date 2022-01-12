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Ціни на продукти можуть зрости ще на 20% – радник Зеленського

12 січня 2022, 17:35

На зростання вартості споживчого кошика українців впливають загальносвітові економічні тенденції.

Споживчий кошик може подорожчати ще на 20% / УНІАН

В Україні очікується зростання цін на продукти ще на 10-20%. До цього може призвести тенденція високих інфляційних ризиків у світі.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, пише РБК-Україна.

Зростання світової інфляції матиме великий вплив, зокрема, на продовольчий ринок України.

"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби – все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", – пояснив Устенко.

Кабмін регулюватиме ціни на низку продуктів

Кабінет міністрів у середу, 12 січня, ухвалив рішення про державне регулювання цін на низку продуктів. У цьому списку такі товари:

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  • гречка,
  • борошно,
  • цукор,
  • макарони,
  • соняшникова олія,
  • вершкове масло,
  • м'ясо птиці,
  • яйця,
  • молоко.

Граничний рівень надбавки на ціну таких продуктів не повинен перевищувати 10% на період карантину.

Доходи українців не встигають за інфляцією

Зростання доходів українців за дев’ять місяців 2021 року становило лише 3%. Ця цифра суттєво відставала від показників інфляції, і тому не змогла компенсувати витрати на товари і послуги першої необхідності.

За даними Міжнародного валютного фонду, купівельна спроможність доходів у розрахунку на одного жителя в Україні залишається найнижчою в Європі, повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Інфляція в Україні 2021-го була максимальною за 4 роки

За даними Держстату, ціни в Україні у 2021 році зросли на 10%, найбільше – на газ і електроенергію, а також на продукти харчування. Споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а за рік – на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому. Такий показник інфляції рекордний в Україні з 2017 року.

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