Ціни на продукти можуть зрости ще на 20% – радник Зеленського

На зростання вартості споживчого кошика українців впливають загальносвітові економічні тенденції.
В Україні очікується зростання цін на продукти ще на 10-20%. До цього може призвести тенденція високих інфляційних ризиків у світі.
Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, пише РБК-Україна.
Зростання світової інфляції матиме великий вплив, зокрема, на продовольчий ринок України.
"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби – все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", – пояснив Устенко.
Кабмін регулюватиме ціни на низку продуктів
Кабінет міністрів у середу, 12 січня, ухвалив рішення про державне регулювання цін на низку продуктів. У цьому списку такі товари:
- гречка,
- борошно,
- цукор,
- макарони,
- соняшникова олія,
- вершкове масло,
- м'ясо птиці,
- яйця,
- молоко.
Граничний рівень надбавки на ціну таких продуктів не повинен перевищувати 10% на період карантину.
Доходи українців не встигають за інфляцією
Зростання доходів українців за дев’ять місяців 2021 року становило лише 3%. Ця цифра суттєво відставала від показників інфляції, і тому не змогла компенсувати витрати на товари і послуги першої необхідності.
За даними Міжнародного валютного фонду, купівельна спроможність доходів у розрахунку на одного жителя в Україні залишається найнижчою в Європі, повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.
Інфляція в Україні 2021-го була максимальною за 4 роки
За даними Держстату, ціни в Україні у 2021 році зросли на 10%, найбільше – на газ і електроенергію, а також на продукти харчування. Споживчі ціни в грудні 2021 року за місяць зросли на 0,6%, а за рік – на 10%. Базова інфляція за місяць склала 0,4% або 7,9% за рік в цілому. Такий показник інфляції рекордний в Україні з 2017 року.
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