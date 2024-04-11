Зеленський прибув до Литви для підписання важливої угоди та участі в саміті

Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз головне робити все для посилення протиповітряної оборони України та завдоволення потреб ЗСУ.

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В ході візиту до Литви планується підписання важливого документу / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, планується провести важливі зустрічі та підписати нову двосторонню безпекову угоду під час саміту.

Зеленський підкреслив, що головне зараз - зробити все можливе для посилення протиповітряної оборони України, задоволення нагальних потреб Збройних сил України і сконцентрувати міжнародну підтримку для подолання російського терору.

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"Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право", - написав він.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Ракетний удар по Україні 11 квітня - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удару РФ, який стався уранці 11 квітня. За його словами, окупанти запустили більше 40 ракет і приблизно таку ж кількість ударних дронів, але частину з них вдалося збити.

Мер Харкова Ігор Терехов також висловився про наслідки масованої атаки російських сил на місто 11 квітня. За його словами, окупанти нанесли удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, що призвело до складної ситуації з електропостачанням.

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками, зокрема, основний удар був спрямований на Львівщину. Було знищено 57 повітряних цілей, включаючи 18 ракет і 39 ударних безпілотників.

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