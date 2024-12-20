1000 снарядів за 40 хвилин: Росія влаштувала пекельний обстріл Херсона - ОВА

Окупанти цілеспрямовано обстріляли житлову та критичну інфраструктуру в усіх районах Херсона, розповів Роман Мрочко.

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Росія масовано обстріляла Херсон з артилерії та РСЗВ / Колаж: Главред, фото: Національна поліція

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Росія випустила по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин

Пошкоджено 31 багатоповерховий і 16 приватних будинків, два дитсадки, медичний заклад, поліцію, залізничний вокзал і школу

Загинуло двоє чоловіків, ще 10 осіб отримали поранення

У п'ятницю вранці, 20 грудня, російські окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Ворог випустив близько 1000 снарядів за 40 хвилин по місту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

"Росіяни сьогодні зранку влаштували у Херсоні справжнє пекло, почавши крити масивним вогнем місто з 5 ранку", - заявив Прокудін. відео дня

За його словами, обстріл Херсона тривав близько 40 хвилин. За цей час лише по місту окупанти випустили близько 1000 снарядів із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, прильоти були в усіх районах Херсона.

За даними правоохоронців, вибухи лунали у всіх районах Херсона. В результаті обстрілу РФ в обласному центрі пошкоджено 31 багатоповерховий та 16 приватних будинків, два астомобілі, два дитячі садки, господарські споруди, гаражі, адмінбудівлю поліції, залізничний вокзал, медичний заклад та школу.

"Наразі встановлено 12 постраждалих: 53-річний та 75-річний чоловіки загинули, ще 10 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко зауважив, що росіяни цілеспрямовано обстрілювали житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру. За його словами, пожежу біли практично всюди, їх уже приборкаля рятувальники.

Також Мрочко додав, що у семи чоловіків та чотирьох жінок виявили вибухові травми, уламкові поранення, контузії. Усіх поранених госпіталізували до медзакладів.

Удар РФ по Києву - новини за темою

Нагадаємо, 20 грудня Росія завдала комбінованого ракетного удару по Києву, ймовірно, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер". Падіння уламків було зафіксовано у трьох районах столиці.

У Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, газову трубу, загорілися автомобілі, загинув один чоловік, ще один отримав поранення. У Солом'янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі, а у Шевченківському районі горіла адміністративна будівля.

Також внаслідок обстрілу також постраждали посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії, що знаходяться в одному будинку. У будівлі посольств вибиті вікна, пошкоджені двері та частково стеля.

Як повідомляв Главред, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що удари по цивільних цілях є відповіддю Путіна на втрати стратегічних об'єктів в Росії. Такий тип атак триває вже три роки.

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