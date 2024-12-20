У Києві постраждали 6 посольств: представництва яких країн опинились під атакою

У будівлі, де розміщувались посольства, вилетіли вікна, двері та впали елементи стелі.

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Постраждали 6 посольств у Києві через ракетний обстріл / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне із заяви речника МЗС України:

РФ атакувала центр Києва ракетами

Внаслідок атаки були пошкоджені 6 посольств

Російські окупанти атакували Київ ракетами, внаслідок чого були пошкоджені посольства шести країн. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

Внаслідок ракетного обстрілу столиці були пошкоджені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень. Там були вибиті вікна, двері та навіть елементи стелі.

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"Усюди у світі це перетин усіх червоних ліній, загальних міжнародних правил. Цими ударами по дипустановах Росія тільки знову підтверджує свій статус абсолютного варвара", - заявив Тихий.

Зазначається, пошкоджена будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв. Нині проводиться оцінка рівня пошкоджень та триває ліквідація наслідків.

Постраждали 6 посольств у Києві через ракетний обстріл / фото: МЗС України

За інформацією відомства, станом на зараз ніхто з іноземних дипломатів не постраждав.

Дивіться відео про те, які посольства постраждали внаслідок ракетного обстрілу Києва:

Постраждали 6 посольств у Києві через ракетний обстріл / фото: скріншот

Ракетний обстріл Києва 20 грудня - головні новини

Як повідомляв Главред, рано вранці 20 грудня Київ атакували дрони – уламки БПЛА впали в одному з районів міста. У столицю ворожі дрони заходили кількома хвилями. Тривогу оголошували двічі.

Близько 7:00 окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски проводилися з Воронезької та Брянської областей.

Пізніше в КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару РФ зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста. Загинув чоловік - у момент удару він був на вулиці. Ще 10 осіб постраждали.

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