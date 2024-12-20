Російські ДРГ спробували просунутися на Херсон: в ОВА зробили заяву і закликали евакуюватися

Російські окупанти масовано обстріляли Херсон. Були влучання в оселі, 2 медзаклади зазнали руйнувань. Три людини постраждали. В ОВА зробили заяву про евакуацію.

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Російські ДРГ спробували просунутися на Херсон/ колаж: Главред, фото: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура, міноборони РФ

Коротко:

Армія РФ масовано обстріляла Херсон з окупованого лівобережжя

Були влучання в оселі, 2 медзаклади зазнали руйнувань, троє людей постраждали

Російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона

Російські диверсійно-ворожі групи (ДРГ) здійснили спробу просунутися у напрямку Херсона. Українські військові одразу виявили і знищили російських окупантів. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у п’ятницю, 20 грудня.

"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками", – зазначив він.

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Над обласним центром зараз фіксують велику кількість ворожих розвідувальних дронів.

Також Прокудін повідомив, що російські загарбники вдарили по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі Херсона. Обстріл вівся з тимчасово окупованого лівобережжя.

"Окупанти гатять по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань. Наразі відомо про трьох постраждалих, їх доправлено до лікарні, медики уже надають медичну допомогу. Попередньо, є один загиблий. Всього за цю добу поранено внаслідок обстрілу семеро людей", – розповів Прокудін.

Він зазначив, що медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Також голова ОВА закликав евакуюватися мешканців частини Херсонщини і попередив, що попереду важкі дні.

"Ми не спимо разом з вами. Попереду важкі дні, напружена ситуація збережеться упродовж всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці. Ще раз закликаю евакуюватися. Тимчасова евакуація до більш безпечних районів області або регіонів України збереже ваше життя та життя близьких", – наголосив Прокудін.

Також Прокудін сказав, що щодо евакуації можна звертатися за наступними номерами телефонів "гарячої лінії" Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951.

Російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона/ скрін

Дивіться відео, як російські ДРГ намагалися просунутися у напрямку Херсона:

Одна людина загинула, 9 поранені

Пізніше голова ОВА Олександр Прокудін розповів, що сьогодні вранці вибухи були у всіх районах Херсона, російські окупанти цілеспрямовано били по житловій забудові, соціальній та критичній інфраструктурі.

Одна людина загинула, дев’ятеро отримали поранення.

"Сьогодні Херсон прокинувся від численних ударів армії рф. Окупанти влаштували у місті пекло. Вибухи – у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого і дев’ятьох поранених. Мої співчуття рідним вбитого чоловіка", – зазначив Прокудін.

На Херсонщині без електроенергії до 60 тисяч абонентів

Голова ОВА також повідомив, що після ударів російських окупантів на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

"Пошкодження об’єктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях", – повідомив Прокудін.

Олександр Прокудін/ скрін

Дивіться відео коментаря Прокудіна щодо ударів окупантів по Херсону:

Двоє людей загинули

У Херсонській обласні прокуратурі повідомили, що внаслідок масованого удару окупантів по Херсону вранці 20 грудня загинули двоє людей.

"Двоє загиблих та поранені внаслідок масованого обстрілу Херсона – розпочато розслідування. За даними слідства, вранці 20 грудня військові армії рф здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. Наразі відомо про двох загиблих чоловіків 60 та 75 років, а також дев’ять цивільних, які отримали поранення. Дані уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Пошкоджені цивільні об’єкти, серед яких приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж.

Удар РФ по Києву вранці 20 грудня – що відомо

Як повідомляв Главред, рано вранці 20 грудня Київ атакували дрони – уламки БПЛА впали в одному з районів міста. У столицю ворожі дрони заходили кількома хвилями. Тривогу оголошували двічі.

Після цього російські окупанти здійснили ще один ракетний удар по Києву – лунали потужні вибухи, є постраждалі. Одна людина загинула, також є постраждалі. В кількох районах столиці є руйнування і спалахнули пожежі.

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Хто такий Олександр Прокудін? Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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