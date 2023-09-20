ППО, бронетехніка, авіація: підсумки нової зустрічі у форматі "Раштайн"

Україна разом зі своїми партнерами створить коаліцію можливостей. Головною метою залишається підготовка Сил оборони України для майбутнього.

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Україна отримає новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, facebook/Rustem Umerov

За підсумками засідання "Рамштайн" стало відомо, що Україна отримає не тільки ППО, але і танки, а також багато чого іншого. Подробиці на своїй сторінці в Facebook розповів міністр оборони України Рустем Умеров.

Україна разом зі своїми партнерами створить коаліцію можливостей. Головною метою залишається підготовка Сил оборони України для майбутнього.

Першочергова увага буде спрямована на отримання авіації, ППО, артилерії, ВМС, бронетехніки.

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"Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев'ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - написав міністр.

Також відомо, що незабаром буде запущена ІТ-коаліція між Україною, Естонією та Люксембургом. Вона буде займатися забезпеченням захищеної і стійкої IT-інфраструктури, що зробить Україну більш ефективною на полі бою.

"Наша мета - створити єдину цифрову екосистему бойового управління та управління оборонними ресурсами для сил оборони", - пояснив міністр.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що країна збільшить військову допомогу Україні, повідомляє The Guardian. До кінця року Лондон обіцяє поставити Києву десятки тисяч артснарядів.

Також в найближчі місяці Британія обіцяє надавати допомогу в пріоритетних областях - ППО, тренування військових, удари на далекій відстані.

"Сьогодні ми продемонстрували непохитну відданість Великобританії Україні і заявили про збільшення військової підтримки, включаючи обіцянку надати ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе", - сказав Грант Шеппс.

Глава Міністерства оборони США Ллойд Остін заявити, що Вашингтон підтримує підготовку українських пілотів. Водночас він говорить про необхідність підготуватися до зими, коли РФ активізує свої удари по українській енергетиці.

"Ми працюємо в напрямку, щоб Україні було надано належну кількість амуніції та боєприпасів. Ми працюємо над тим, щоб Україна мала можливість стримувати подальшу агресію", - говорить Остін.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Пізніше тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.

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