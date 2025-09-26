"Процес уже неможливо зупинити": творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ

Згідно з прогнозом Альмана, до 2026 року з'являться нові моделі, які здивують людство своїми можливостями.

Творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, компанія якого розробила популярний чат-бот ChatGPT, поділився своїм баченням майбутнього штучного інтелекту. За його словами, людство стоїть на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес уже неможливо зупинити.

В інтерв'ю Politico Альтман зазначив, що остання модель компанії, GPT-5, "багато в чому розумніша" за нього самого. Він переконаний, що вже найближчими роками ШІ вийде за межі звичних можливостей і почне здійснювати наукові відкриття, які люди не змогли б зробити самостійно.

Згідно з прогнозом Альмана, до 2026 року з'являться нові моделі, які здивують людство своїми можливостями.

До кінця десятиліття може бути створено надрозумний ШІ, що перевершує людські здібності.

Якщо до 2030 року таких моделей не буде, Альтман назвав би це справжнім здивуванням.

Керівник OpenAI наголосив, що розвиток ШІ - це не тільки технологічний прогрес, а й виклик суспільству, якому належить адаптуватися до нових реалій.

На думку експертів, слова Альтмана відображають прискорений темп розвитку технологій: те, що вчора здавалося фантастикою, вже завтра може стати частиною повсякденного життя.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

