Житомирщину прогріє до +19, однак погода готує неприємний сюрприз: коли очікувати

Вдень у регіоні небо залишатиметься хмарним із проясненнями, а місцями пройдуть невеликі дощі.

https://glavred.net/synoptic/zhitomirshchinu-progreet-do-19-odnako-pogoda-gotovit-nepriyatnyy-syurpriz-kogda-ozhidat-10753529.html Посилання скопійоване

Якою буде погода у Житомирі та області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі в четвер, 2 квітня

Прогноз погоди у Житомирської області на четвер

У Житомирі та області 2 квітня очікується справжня весняна погода, яка поєднає мінливість хмарності з теплом і легким дощем. Ніч пройде спокійно - без опадів, із температурою близько 5–7 градусів у місті та 4–9 градусів по області. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Вдень небо залишатиметься хмарним із проясненнями, а місцями пройдуть невеликі дощі, що лише підкреслять весняний настрій.

Північно-східний вітер матиме силу 5–10 метрів за секунду, додаючи відчуття свіжості. Попри дощові хмари, денна температура буде напрочуд комфортною: у Житомирі стовпчики термометрів піднімуться до 16–18 градусів, а в області - до 14–19 градусів.

Отже, день обіцяє бути теплим і по-весняному мінливим: із сонячним промінням крізь хмари, легким дощем та приємним теплом, яке вже натякає на наближення справжньої весняної пори.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у четвер, 2 квітня, на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не очікується, проте вночі та вранці можливий туман.

Початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. Найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.

Також відомо, що впродовж тижня Тернопільська область перебуватиме у нестійкій та вологій повітряній масі. Атмосферні фронти циклону періодично спричинятимуть дощі різної кількості.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред