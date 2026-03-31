Вітер змінить відчуття тепла: як зміниться погода у Дніпрі на початку квітня

У Дніпрі в п’ятницю очікується посилення вітру та зниження денного тепла.

Погода у Дніпрі на початку квітня буде хмарною, проте теплою

Коротко:

Погода у Дніпрі хмарна, без опадів

Денна температура +15…+17°C, нічна +10…+12°C

Вітер помірний, до 5,7 м/с

Початок квітня у Дніпрі буде стабільним та відносно теплим. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, найближчі дні пройдуть без суттєвих опадів, хоча небо залишатиметься вкрите хмарами.

Четвер, 2 квітня: хмарна, але тепла погода

У четвер синоптики прогнозують хмарну погоду протягом усього дня. Незважаючи на відсутність яскравого сонця, температурні показники будуть комфортними для весняних прогулянок.

Вночі та вранці стовпчики термометрів покажуть близько +10…+12°C, вдень повітря прогріється до +17°C, увечері температура стабілізується на рівні +16°C. Опадів не передбачається. Атмосферний тиск залишатиметься в межах норми (743–744 мм рт. ст.), а вологість коливатиметься від 58% вдень до 95% у нічний час.

Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на тинах, воротах, хвіртках та прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози, розпускається сіра вільха, якщо немає морозів, а в багатьох птахів починається шлюбний період.

Погода в Дніпрі 2 квітня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 3 квітня: легке похолодання та вітер

У п'ятницю погода суттєво не зміниться, але денний максимум трохи знизиться. Небо над Дніпром залишатиметься вкрите хмарами, сонячні промені не очікуються.

Нічна температура буде +11…+12°C, денний максимум складе близько +15°C. Дощу не прогнозують, але очікується посилення вітру до 4,4–5,7 м/с, що може створювати відчуття прохолоди. Атмосферний тиск поступово знизиться до вечора.

Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини, з’являються білі плиски.

Погода в Дніпрі 3 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Як повідомляв Главред, після кількох тижнів незвично теплої та сухої весни на Житомирщині очікується різка зміна атмосферних процесів. Область опиниться під впливом південного циклону, що сформувався над акваторією Чорного моря та рухається в напрямку північного сходу України.

Крім того, впродовж тижня Тернопільська область перебуватиме у нестійкій та вологій повітряній масі. Через це погода буде дощовою. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Також та Рівненщині впродовж 1-3 квітня очікується нестійка весняна погода, яку визначатиме вплив південного циклону. Синоптики прогнозують хмарність, періодичні дощі та коливання температури.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

