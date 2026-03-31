Південний циклон різко погіршить погоду на Житомирщині: коли він відступить

Дар'я Пшеничник
31 березня 2026, 17:27
Синоптики попереджають, що область опиниться під впливом південного циклону, який вже рухається в напрямку України.
Коли у Житомирській області налагодиться погода / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Після кількох тижнів незвично теплої та сухої весни на Житомирщині очікується різка зміна атмосферних процесів. За словами синоптиків, область опиниться під впливом південного циклону, що сформувався над акваторією Чорного моря та рухається в напрямку північного сходу України.

Завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського гідрометцентру Іраїда Єлєневська у коментарі Суспільному розповіла, що найближчі дні принесуть жителям області більш вологу та прохолодну погоду.

"Південний циклон, який утворився над Чорним морем і рухається на північний схід України, зумовить погіршення погодних умов у більшості областей: ущільнення хмарності, періодичні дощі та тимчасове зниження температури", - зазначила синоптикиня.

За її словами, зміна буде короткочасною: щойно циклон віддалиться, область знову повернеться до комфортнішої весняної погоди.

Як змінюватиметься погода протягом найближчих днів

У середу, 1 квітня, Житомирщина опиниться під щільною хмарністю. Протягом доби проходитимуть дощі - подекуди слабкі, місцями інтенсивніші. Північно-західний вітер залишатиметься помірним, а температура вночі триматиметься в межах від 5 до 10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 9 - 14 градусів.

У четвер, 2 квітня, небо почне частково прояснюватися. Дощі збережуться, але вже матимуть короткочасний і локальний характер. Вітер залишиться того ж напрямку та сили, що і напередодні. Нічні температури знизяться до 3 - 8 градусів тепла, а вдень стане відчутно тепліше - до 12 - 17 градусів.

У період 3-4 квітня синоптики не прогнозують істотних опадів. Ночі будуть прохолодні, з температурою близько 2 - 7 градусів тепла, зате вдень збережеться приємне весняне тепло - від 12 до 17 градусів. Очікується більше сонця та стабільніший атмосферний фон.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, квітень в Україні почнеться з тепла та дощів. 1 квітня у більшості регіонів температура вдень підніметься до +12…+17°С, пройдуть дощі, окрім Криму.

Також 31 березня у Києві та Київській області прогнозують хмарну погоду з дощем. Температура вдень становитиме 11–16° (у столиці 13–15°).

Як повідомляв Главред, у Дніпрі на початку квітня очікується хмарна погода без істотних опадів. 1 квітня стовпчики термометрів піднімуться до +14°C вдень.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

