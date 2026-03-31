Похолодання до +10 градусів: на Тернопільщину суне потужний циклон

Марія Николишин
31 березня 2026, 20:00
Перша половина тижня в Тернопільській області буде прохолодною.
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

  • Якою буде погода в Тернополі в перший день квітня
  • Скільки протримається дощова погода

Впродовж тижня Тернопільська область перебуватиме у нестійкій та вологій повітряній масі. Через це погода буде дощовою. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що атмосферні фронти циклону періодично спричинятимуть дощі різної кількості.

Синоптики додають, що температурні показники будуть у комфортних значеннях: перша половина тижня - прохолодніша, але з четверга денні максимуми підвищаться.

Погода в Тернополі 1 квітня

У середу на Тернопільщині буде хмарно. Також очікуються невеликі дощі. Вітер прогнозується північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від +5 до +10 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +3…+5 градусів, а вдень підніметься до +8…+10 градусів.

Похолодання до +10 градусів: на Тернопільщину суне потужний циклон
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, після кількох тижнів незвично теплої та сухої весни на Житомирщині очікується різка зміна атмосферних процесів. Область опиниться під впливом південного циклону, що сформувався над акваторією Чорного моря та рухається в напрямку північного сходу України.

На Рівненщині впродовж 1-3 квітня очікується нестійка весняна погода, яку визначатиме вплив південного циклону. Синоптики прогнозують хмарність, періодичні дощі та коливання температури.

Водночас на території Львівської області 1 квітня пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, а вдень йтиме невеликий дощ.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

США пом'якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Мавпам - побачення, Козлам - задоволення

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

Останні новини

21:01

Секрети економії палива: витрата бензину та дизпалива зменшиться просто на очах

21:01

Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

20:48

Як повернути білий колір шкарпеткам - ефективний домашній спосіб

20:46

Дитяча головоломка збиває з пантелику: лише 1% людей знайде пенал за 7 секунд

20:33

Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

Військова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – МіловВійськова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – Мілов
20:08

США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

20:00

Похолодання до +10 градусів: на Тернопільщину суне потужний циклон

19:35

Вербна неділя - що не можна робити, щоб не накликати біду

19:35

Платіжки за квітень зміняться: хто з українців платитиме за газ більше

Реклама
19:26

Росіянка влаштувала скандал на Кубку світу через гімн України - як її покараютьВідео

19:23

У віці 42 років помер комік і зірка американських серіалів

19:10

Пастка одностайності: Власюк пояснив, як вето Угорщини рятує гаманці КремляПогляд

19:00

"Аптека 9-1-1" передала сучасне кардіодіагностичне обладнання дитячій лікарні на Київщині новини компанії

18:54

"Сценарій Мадуро і Хаменеї": несподіваний прогноз щодо того, як США можуть усунути ПутінаВідео

18:53

6 головних помилок при випіканні паски: поради від Євгена Клопотенка

18:50

Проросте при будь-якій погоді: найкращі терміни для посіву моркви навесніВідео

18:48

Великодній кошик "важчає": ціна на два базові продукти різко пішла вгору

18:43

У Чорному морі є свій "Бермудський трикутник": що топить кораблі навіть у штильВідео

18:35

"Дуже серйозна цифра": Зеленський розкрив втрати РФ та плани щодо мобілізації

18:20

З Вербною неділею — гарні картинки та теплі побажання

Реклама
18:01

Чіткі вилиці, як у зірок: візажист розкрив 3 секрети контурингу обличчяВідео

17:54

У притулку собаку розлучили з другом: він продовжував чекати на нього щодняВідео

17:41

Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

17:36

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

17:34

Від бур’янів не залишиться й сліду: натуральний спосіб здивує швидким результатомВідео

17:27

Південний циклон різко погіршить погоду на Житомирщині: коли він відступить

17:21

Хотіла б повернутися: блогерка Стужук сумує за Україною

17:20

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

17:00

"Ніндзяго: Повстання драконів" на ПЛЮСПЛЮС: коли дивитися

16:54

Донька Володимира Комарова зворушливо попрощалася з батьком

16:52

Доведеться купувати новий: який посуд не можна мити в гарячій водіВідео

16:51

"Зовсім іншим став": ексучасник DZIDZIO розкрив, що сталося з Михайлом Хомою

16:46

Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

16:37

Прихована кнопка у пральній машині: чому про неї не знають роками

16:28

Смерть чоловіка стала поштовхом для жінки: одна запис круто змінила все життя

16:13

Пушкін - великий майстер плагіату: у кого російський поет крав ідеї для творів

16:11

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

15:55

Голуби та миші бояться як вогню — недорогий спосіб захистити город і садВідео

15:50

Без яєць і термометра: як приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин

15:46

Вони не такі, як усі: коли народжуються люди з унікальною долею

Реклама
15:41

"Хочу, щоб ви знали": Селін Діон перервала мовчання щодо невиліковної хворобиВідео

15:10

Ціни на бензин стрімко зросли: чоловік знайшов спосіб їздити майже безкоштовноВідео

15:02

У перші дні квітня Рівненщину заливатиме дощами: коли очікувати негоду

14:58

Як правильно збирати березовий сік: головні хитрощі, які варто знати усімВідео

14:49

Чого зараз найбільше боїться Путін: російський політик розкрив правду

14:44

Дощі з мокрим снігом накриють Львівщину: коли погода різко погіршиться

14:19

Дівчина думала, що бачить річку, але правда виявилася набагато масштабнішоюВідео

14:03

Заплутаний тест ПДР з регулювальником: які автомобілі можуть продовжувати рухВідео

13:47

"Перемога неможлива, просто аж ніяк": політик розповів, коли Путін зупинить війнуВідео

13:44

Повернеться в Україну після смерті: важка хвороба забрала життя народного артистаВідео

