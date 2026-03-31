Похолодання до +10 градусів: на Тернопільщину суне потужний циклон

Перша половина тижня в Тернопільській області буде прохолодною.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Впродовж тижня Тернопільська область перебуватиме у нестійкій та вологій повітряній масі. Через це погода буде дощовою. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що атмосферні фронти циклону періодично спричинятимуть дощі різної кількості.

Синоптики додають, що температурні показники будуть у комфортних значеннях: перша половина тижня - прохолодніша, але з четверга денні максимуми підвищаться.

Погода в Тернополі 1 квітня

У середу на Тернопільщині буде хмарно. Також очікуються невеликі дощі. Вітер прогнозується північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від +5 до +10 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +3…+5 градусів, а вдень підніметься до +8…+10 градусів.

Як повідомляв Главред, після кількох тижнів незвично теплої та сухої весни на Житомирщині очікується різка зміна атмосферних процесів. Область опиниться під впливом південного циклону, що сформувався над акваторією Чорного моря та рухається в напрямку північного сходу України.

На Рівненщині впродовж 1-3 квітня очікується нестійка весняна погода, яку визначатиме вплив південного циклону. Синоптики прогнозують хмарність, періодичні дощі та коливання температури.

Водночас на території Львівської області 1 квітня пануватиме хмарна погода з проясненнями. За прогнозом синоптиків, вночі та вранці очікується дощ із мокрим снігом, а вдень йтиме невеликий дощ.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

