Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

Синоптики попереджаються, що у багатьох областях України буде триматися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 червня буде спекотною та сухою. Однак дощі з грозами прогнозують лише у деяких областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у Криму, на території південних, більшості центральних, Чернівецької та Донецької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що до кінця тижня в Україні не буде дощів. Кілька дощових хмар будуть над Полтавською та Черкаською областями. Температура повітря в Україні підвищиться до 31 градуса, але вже до кінця тижня стане ще спекотніше.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: ventusky

Погода 27 червня

В Україні 27 червня буде манлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у Карпатах та на Закарпатті. На території східних областей прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 27 червня в Україні буде сонячна погода. Найтепліше буде в Херсонській і Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Погода 27 червня у Києві

У Києві 27 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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