УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2024, 19:42оновлено 26 червня, 20:27
67
Синоптики попереджаються, що у багатьох областях України буде триматися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 червня буде спекотною та сухою. Однак дощі з грозами прогнозують лише у деяких областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у Криму, на території південних, більшості центральних, Чернівецької та Донецької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що до кінця тижня в Україні не буде дощів. Кілька дощових хмар будуть над Полтавською та Черкаською областями. Температура повітря в Україні підвищиться до 31 градуса, але вже до кінця тижня стане ще спекотніше.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря
Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: ventusky

Погода 27 червня

В Україні 27 червня буде манлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у Карпатах та на Закарпатті. На території східних областей прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 27 червня в Україні буде сонячна погода. Найтепліше буде в Херсонській і Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до +18...+30 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+24 градусів.

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря
Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Погода 27 червня у Києві

У Києві 27 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря
Прогноз погоди в Україні на 27 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Євро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітає

Євро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітає

21:03 Спорт
Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

20:12 Політика
Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

19:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чоловічок начебто віруючий : Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ 2615

"Чоловічок начебто віруючий": Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ 2162

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ

Як відклеїти етикетку від скляної банки - не залишиться й липких слідів 1676

Як відклеїти етикетку від скляної банки - не залишиться й липких слідів

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024 1659

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024

Останні новини

20:49

"Резервів немає": чи вдасться росіянам вибратись з "капкану" на Харківщині

20:28

Чоловік купив додому помідори: те, що він побачив всередині - огидливо

20:12

Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

19:59

Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

19:55

Плюс один: Мірошниченко показали прийомну доньку

Євро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітаєЄвро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітає
19:45

Втрати Росії у війні б'ють "абсолютні рекорди": з чим це пов'язано

19:42

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

19:26

Яка форма плаття робить стрункішою: варіанти для всіх фігур

19:10

Чому Сі Цзіньпін обережно ставиться до обіймів Кіма з Путіним?Погляд

Реклама
19:09

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

19:03

Постануть перед великим вибором: які 4 знаки будуть найщасливішими у липніВідео

18:50

Це м'ясорубка: "воєнкор" видав небажані факти щодо боїв Росії під ХарковомВідео

18:37

Камалія несподівано повернулася до дітей та колишнього чоловікаВідео

18:26

Графіки вимкнення світла на 27 червня: у які години не буде електроенергії

18:10

Бронь від мобілізації тепер відображається у "Резерв+": як оновити документ

18:07

Щасливчиками не стануть: 5 знаків зодіаку, на яких у липні чекають неприємностіВідео

17:45

Єва Бушміна розповіла, як стала "заручницею" Меладзе та його ВІА Гри

17:38

Не вода: який напій найкраще допомагає побороти спеку - свіжість моментальна

17:37

"Мова піде про програш": Жданов розповів, чи вдасться Китаю заморозити війну

17:33

Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення

Реклама
17:27

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

17:09

Ви лідер чи романтик: про які риси характеру розповідає почерк людиниВідео

16:50

Над містом стовп диму: Харків під масованим ударомФото

16:49

"Мамо! Я вдома, я в Україні!": історія звільненого з полону оборонця Маріуполя

16:45

Жінка відкрила валізу після поїздки в Африку і знайшла "волохатого попутника"

16:41

Дуже важливий ритуал: що потрібно обов'язково викинути 27 червня

16:14

Жданов знайшов протиріччя у підтримці Китаєм Росії: на що Пекін розраховує

16:09

Племінник Ольги Сумської розкрив деталі сімейного конфлікту через Тоню ПапернуВідео

15:58

"Бам... все зникло": чоловік показав, як можна прибрати подряпини на машині

15:56

"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

15:48

Стане тільки гірше: чому не можна поливати собаку водою у спекуВідео

15:37

Можлива війна Китаю і США: Жданов насторожив сценарієм протистояння країн

15:28

"Було озвучено чітко": у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО"

15:26

Ризик для агресора: в РФ проблеми з в'язнями, яких відправили воювати в Україну

15:25

Справа Тищенка. Чи послідує СІЗО після домашнього арештуФото

15:17

Як піти на друге побачення: три чарівні слова, які утримають його "на гачку"

15:10

"Справжній велетень": в США помер найвищий у світі собака - як він виглядавВідео

14:56

У Сергія Жадана роман із відомою депутаткою - блогер

14:51

Битва за Часів Яр: ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону – Bild

14:41

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історикаВідео

Реклама
14:36

"Гай дитячих снів" і "Потяг додому": проєкти 1+1 media та Київстар ТБ здобули першість у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY

14:23

Чому джинси роблять синіми: цікаві відповіді на просте запитання

14:20

Чому казати "все рівно" – велика помилка: який вислів потрібно використовуватиВідео

14:04

Десятки окупантів заблоковані: відомі нові деталі боїв у Вовчанську

13:33

На кожну ракету ППО припадає по 5-6 ракет із РФ: у ДТЕК приголомшили заявою

13:26

Нова українська соціальна мережа - Pleex новости компании

13:21

Вдарить +31 градус, але не всюди: де в Україні будуть дощі

12:53

Особливо важке завдання: в ГУР сказали, чи вдасться повернути з полону азовцівФото

12:45

Готується простіше простого: ніжний десерт "Смажене молоко"Відео

12:41

Дочка Лізи Ющенко носить прикрас на 400 000 гривень на одній руці

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти