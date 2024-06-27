Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода в Україні найближчим часом

Погода в Україні 28 червня буде спекотною та сухою. Однак дощі з грозами прогнозують лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що у більшості західних та північних областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода 28 червня
В Україні 28 червня буде манлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у Карпатах та на Закарпатті. Там можуть бути грози. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +31
За даними meteoprog, 28 червня в Україні буде сонячна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів.
Погода 28 червня у Києві
У Києві 28 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що варто враховувати читачеві
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Погода в Україні – останні новини
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Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
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