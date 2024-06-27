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Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода в Україні найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
27 червня 2024, 19:00
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В Україні протримається дуже спекотна погода. Лише в одній області пройдуть грозові дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 червня буде спекотною та сухою. Однак дощі з грозами прогнозують лише на Закарпатті. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у більшості західних та північних областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода 28 июня
Прогноз погоди в Україні на 28 червня / фото: ventusky

Погода 28 червня

В Україні 28 червня буде манлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі у Карпатах та на Закарпатті. Там можуть бути грози. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 28 червня в Україні буде сонячна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів.

погода 28 июня
Прогноз погоди в Україні на 28 червня / фото: meteoprog

Погода 28 червня у Києві

У Києві 28 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 июня
Прогноз погоди в Україні на 28 червня / фото: meteoprog

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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