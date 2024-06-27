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Влупить майже 6-бальний шторм: Україну атакувала жорстка магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
27 червня 2024, 21:19
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В Україні сильно затягується геомагнітний шторм. Він триватиме щонайменше 9 днів.
магнітна буря, сонце
Україну накриває нова дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україну увірвалася нова дуже сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Цей геомагнітний шторм розпочався ще 21 червня. Він вдарив із 3-бальною потужністю, але наступного дня вже зросла до 4-х балів. На такому рівні він протримався три дні. Уже 25 червня потужність магнітної бурі раптово зросла до 5-ти балів.

26-27 червня був помічений спад потужності бурі. Однак очікується, що 28 червня потужність геомагнітного шторму зросте знову до майже 6-ти балів. Після цього магнітна буря піде на спад.

відео дня
магнітна буря
Україну накриває нова дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 27 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 4%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 42 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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