Спека повертається: синоптик сказала, де буде 'найгарячіше' на вихідних

Вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30 +35 градусів і більше.

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Якою буде погода в Україні на вихідних / фото: ua.depositphotos.com

В Україну повертається спека. Вже на цих вихідних очікується температура повітря до +35 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

За її словами, завтра в Україні очікується спекотна погода з температурою +29 +33 градуси, на сході буде трохи прохолодніше - +27 +29 градусів.

"У суботу, 17 серпня, по всій країні очікується суха та сонячна погода, а вже 18 серпня на заході, півночі та в центрі можливі короткочасні грозові дощі, тоді як на півдні та сході буде без опадів", - написала вона. відео дня

Синоптик також зазначила, що вже з неділі-понеділка температура в більшості областей підвищиться до +30 +35 градусів і більше.

"До Дня Незалежності спека втихомириться", - підкреслила Діденко.

Погода в Україні на 17 серпня / фото:meteoprog

Погода в Києві

У Києві в суботу прогнозується суха та спекотна погода з температурою до +30 +32 градусів.

У неділю спека посилиться до +32 +35 градусів, але є ймовірність локальних грозових дощів у другій половині дня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко вже попереджала про те, що в Україну повернеться пекельна спека вже з 17-18 серпня.

В той же час, завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, якою, за попередніми прогнозами, буде погода в Україні у вересні, жовтні та серпні.

Крім того, повідомлялося, що весна в Україні починатиметься раніше – вчені розповіли коли і чому. Через зміну клімату в Україні сезони змінять свою продовжуваність, зокрема, весна наставатиме раніше.

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