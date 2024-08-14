Весна в Україні починатиметься раніше: вчені розповіли коли і чому

Через зміну клімату в Україні сезони змінять свою продовжуваність, зокрема, весна наставатиме раніше.

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Весна в Україні наставатиме раніше / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вже наступного року в Україні весна може настати на два тижні раніше, а в подальшому сезони дещо змістяться та зміняться, однак і заморозків весною буде менше. Про це повідомила група експертів зі зміни клімату, свої дані вони опублікували в журналі "Садівництво по-українськи".

Аналітики розглядали дати переходу температури через 10ºС восени і весною, тривалість теплого періоду, сум температур і кількості опадів за цей період, а також інші дані.

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Терміни сезонів зміняться через підвищення середньої температури протягом доби та сезону, констатують експерти. Весною тепло приходитиме раніше, і стосується це не тільки України, але і іенших регіонів світу. Восени тепло буде затримуватись довше, а отже зима буде починатися пізніше і грудень буде набагато теплішим. Збільшиться тривалість теплого періоду та загальна кількість тепла за цей час.

"По території України зміщення дат може сягати 10-15 діб, тривалості періодів - до 30 діб, а сум температур - до 200-300 °С, - пише Галина Ляшенко, докторка наук, професорка ННЦ "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова".

Зміщення дат заморозків різної інтенсивності та дат початку і кінця морозонебезпечного періоду дещо відрізняється, проте отримані результати вказують на поліпшення, в середньому, умов заморозко- і морозонебезпечності на більшій частині території України.

Кліматичні та погодні явища - останні новини

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