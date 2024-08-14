В Україну повертається пекельна спека: коли "розсмажить" до майже +40

Синоптики попереджають, що сильне потепління буде відчутне вже через декілька днів.

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Прогноз погоди в Україні ан 15 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 15 серпня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну повернеться пекельна спека вже з 17-18 серпня. 15 серпня в України буде домінувати антициклон, тому дощів ніде не буде.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: ventusky

Погода 15 серпня

В Україні 15 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°; на Закарпатті та у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 15 серпня в Україні буде тепла і суха погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+36 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Погода 15 серпня у Києві

У Києві 15 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 24-29°; у Києва вночі 13-15°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 11 серпня погода по всій країні буде переважно спокійною і помірно теплою. Переважатиме антициклональний тип погоди, тому в більшості областей нашої країни вона очікується стійкою, як і 10 серпня, з комфортною температурою повітря і помірним вітром.

Літні температури у цьому році вразили не лише українців, але й багатьох мешканців інших країн. Згодом з'ясувалося, що 2024 рік може стати найбільш жарким за всю історію спостережень. Про це заявили науковці із Європейської служби зміни клімату.Напередодні, 9 серпня в Україні погода була дощовою та грозовою. Про це повідомляв Укргідрометцентр. Сильні зливи пройшли на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

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