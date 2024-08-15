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Вдарить +33: Україну скоро накриє нестерпна спека

Альона Вороніна
15 серпня 2024, 14:08
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Температура повітря у нашій державі різко підніметься, при цьому майже на всій території країни не буде опадів.

Девушка, лето, жара
Україну скоро накриє нестерпна спека/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні знову стане спекотною Температура повітря по всій країні підніметься до +30…+33 градусів, а подекуди навіть вище.

Спекотна погода почнеться з найближчих вихідних – 17-18 серпня. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Отже, спека в Україну йде! І +30, і +33 і значно вище. Але з 17-18 серпня", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 16 серпня – чого очікувати

У п’ятницю, 16 серпня, скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трішки дощів може бути лише у Карпатах і на Волині.

"Максимальна температура повітря 16-го серпня становитиме нормальні літні +26…+29 градусів, на півдні та заході України вже почне припікати (південь, правда, вже й так припікає), тут до +28…+33 градусів", – розповіла Діденко.

У Києві 16 серпня очікується суха погода з температурою повітря +26…+28 градусів.

Погода в Украине 16 августа
Погода в Україні 16 серпня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє спека понад +30 градусів – стала відома точна дата. Спекотна погода знову повернеться в Україну, стовпчики термометрів будуть зашкалювати.

Також, згідно за даними meteoprog, температура в Україні може сягнути навіть +36 градусів. Синоптики попереджають, що сильне потепління буде відчутне вже через декілька днів.

Нагадаємо, повідомлялося, що потужний шторм не відступає – в Україні сильно затягується магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягнула майже максимальної 9-бальної позначки.

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