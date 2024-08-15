Вдарить +33: Україну скоро накриє нестерпна спека

Погода в Україні знову стане спекотною Температура повітря по всій країні підніметься до +30…+33 градусів, а подекуди навіть вище.
Спекотна погода почнеться з найближчих вихідних – 17-18 серпня. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"Отже, спека в Україну йде! І +30, і +33 і значно вище. Але з 17-18 серпня", – зазначила синоптикиня.
Погода в Україні 16 серпня – чого очікувати
У п’ятницю, 16 серпня, скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трішки дощів може бути лише у Карпатах і на Волині.
"Максимальна температура повітря 16-го серпня становитиме нормальні літні +26…+29 градусів, на півдні та заході України вже почне припікати (південь, правда, вже й так припікає), тут до +28…+33 градусів", – розповіла Діденко.
У Києві 16 серпня очікується суха погода з температурою повітря +26…+28 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриє спека понад +30 градусів – стала відома точна дата. Спекотна погода знову повернеться в Україну, стовпчики термометрів будуть зашкалювати.
Також, згідно за даними meteoprog, температура в Україні може сягнути навіть +36 градусів. Синоптики попереджають, що сильне потепління буде відчутне вже через декілька днів.
Нагадаємо, повідомлялося, що потужний шторм не відступає – в Україні сильно затягується магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягнула майже максимальної 9-бальної позначки.
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