Пів України накриють потужні грози: синоптики оголосили штормове попередження у 12 областях

Погода у частині регіонів різко погіршиться. Очікуються грози, а подекуди – дощі, град і шквали.
Погода в Україні у четвер, 18 серпня, погіршиться. Це стосуватиметься половини областей держави.
У 12 областях будуть грози, місцями очікуються сильні дощі, град і шквали. Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.
"18 серпня у південних, центральних і східних областях грози, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", – зазначається у попередженні.
Було оголошене штормове попередження, рівень небезпечності I (жовтий).
Не дивлячись на дощі, температура повітря по всій території України буде досить високою.
На заході держави, де триматиметься сонячна погода, температура коливатиметься від +25 до +31 градуса вдень, від +16 до +18 градусів вночі.
В інших регіонах, де очікуються опади, температура коливатиметься від +24 до +31 градуса вдень, від +16 до +21 градуса вночі.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні на День Незалежності, 24 серпня, буде спекотною і трохи мокрою. Як прогнозують синоптики, у Києві вночі очікується +18, а вдень – до +34.
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