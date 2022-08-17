Пів України накриють потужні грози: синоптики оголосили штормове попередження у 12 областях

Погода в Україні – синоптики оголосили штормове попередження у 12 областях/ pixabay.com

Погода в Україні у четвер, 18 серпня, погіршиться. Це стосуватиметься половини областей держави.

У 12 областях будуть грози, місцями очікуються сильні дощі, град і шквали. Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру.

"18 серпня у південних, центральних і східних областях грози, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", – зазначається у попередженні.

Було оголошене штормове попередження, рівень небезпечності I (жовтий).

Погода в Україні 18 серпня/ Укргідрометцентр

Не дивлячись на дощі, температура повітря по всій території України буде досить високою.

На заході держави, де триматиметься сонячна погода, температура коливатиметься від +25 до +31 градуса вдень, від +16 до +18 градусів вночі.

В інших регіонах, де очікуються опади, температура коливатиметься від +24 до +31 градуса вдень, від +16 до +21 градуса вночі.

Погода в Україні 18 серпня/ Укргідрометцентр

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на День Незалежності, 24 серпня, буде спекотною і трохи мокрою. Як прогнозують синоптики, у Києві вночі очікується +18, а вдень – до +34.

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