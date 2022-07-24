Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпень

Якою буде погода в серпні 2022 / pixabay

Літо, здавалося б, лишень недавно почалося, а вже пройшла його добра половина. Ще трохи й настане останній місяць цієї чудової, яскравої пори року - серпень.

Погода в Україні, за інформацією синоптиків, в кінці літа порадує нас неймовірним теплом і відсутністю опадів.

За словами синоптика Віри Балабух в Facebook, нині у світі простежується тенденція до аномально високих температур повітря. Спостерігається також нестача дощів та висока інтенсивність гроз, злив та шквалів.

"На погоду влітку в Північній півкулі, Європі та Україні будуть істотно впливати процеси, що відбуваються в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема, Ла-Нінья. Її вплив сприятиме більш спекотній і сухій погоді в нашій країні, ніж зазвичай", – пояснила Балабух.

Яка погода очікується в серпні в Україні

За словами народного синоптика Володимира Деркача в коментарі Телеграфу, серпень в країні розпочнеться з сонячної та комфортної погоди, але в кінці місяця, традиційно, прийдуть осінні холодні зливи.

Погода на серпень 2022 в Україні

Перші десять днів місяця мають бути надзвичайно сонячними, опадів не очікують. У другій декаді прогнозують лиш помірне тепло і дощі. Поступово знижуватиметься добова температура повітря, особливо це буде відчутним вночі.

Температура в серпні

За інформацією синоптиків, на сході України в серпні буде комфортна тепла погода. У Дніпрі температура коливатиметься в межах + 25...+ 32-Хмарно, можливі дощі. У Харкові очікується + 27...+ 30 градусів, хмарно з проясненнями, в кінці місяця невеликі дощі.

На заході України буде дещо прохолодніше - Луцьку та у Львові температура повітря сягатиме +27...+ 30 градусів. У другій половині місяця ще трохи похолодає, хмарно з проясненнями.

На півночі країни в першу половину серпня буде + 27...+ 30 градусів. Надалі стовпчики термометрів коливатимуться в межах + 22...+ 26 градусів. Хмарно з проясненнями, лише в кінці місяця прогнозують дощі.

У центральній Україні – температура триматиметься в межах + 30...+ 32° C, а в другій половині місяця - +25...+27. Опадів не прогнозується.

На півдні країни – традиційно спекотно, до +34 градусів. Без опадів. Дощі очікуються тільки в кінці останнього місяця літа.

Погода в Києві в серпні 2022 / Телеграф

Погода на серпень 2022 у Києві – в першій половині місяця очікуються сонячні дні з температурою до 28С, а в другій половині – прогнозують дощі і зниження температури повітря, особливо в нічний час.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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