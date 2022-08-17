Атакує нестерпна спека: синоптики розповіли, якою буде погода на День Незалежності

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на День Незалежності, 24 серпня, буде спекотною і трохи мокрою.

Як прогнозують синоптики, у Києві вночі очікується +18, а вдень – до +34.

На півдні України в День Незалежності буде сонячно, але дещо прохолодніше: вночі +23, вдень +29.

У Дніпрі 24 серпня прогнозують +22 вночі та +35 вдень, без опадів.

В Ужгороді сухо, нічна температура повітря становитиме +19, а вдень спека посилиться до +35.

На заході України варто очікувати вночі +16, вдень +29. Опадів буде мало.

У Харкові, що страждає від постійних обстрілів ворожої артилерії, 24 серпня буде спекотно ще й через погоду: вночі +21, вдень +35, без дощу.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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