Завалить снігом і вдарить сильний мороз: синоптики дали неприємний прогноз для України

Найтепліше буде на півдні України, проте там не буде і снігу - погода очікується сонячною.
Погода в Україні найближчими днями буде дуже сніжною і морозною. Як прогнозують синоптики снігом продовжить засипати більшість областей 18 листопада.
Як йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, найбільше мокрого снігу разом з дощем слід очікувати жителям західних областей - там, крім опадів, також очікуються незначні морози до -3...-1°C. тільки в Закарпатській області снігу не буде, замість нього весь день дощитиме, а температура повітря досягне +5...+7°C.
У центральних областях, а саме у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській погода буде приблизно однаковою - термометри покажуть -3...-1°C, також буде накрапати слабкий дощ зі снігом.
На півночі, зокрема, в Києві також сніжитиме, але стовпчики термометрів можуть опуститися до -4°C. На сході України опади очікуються, проте буде на пару градусів тепліше -2...0°C.
Найтепліше буде на півдні України, проте там не буде і снігу - погода очікується сонячною, з температурою повітря +5...+ 7°C і невеликими опадами.
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Мороз в Україні
Очикуэться поступове зниження температури 18 листопада до 1-6 градусів з позначкою мінус.
19-20 листопада місцями до 8-10 градусів морозу.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
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