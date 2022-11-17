В Україну увірветься сніговий циклон: синоптики попередила про похолодання

У північних, у другій половині у центральній частині, у Харківській та Одеській областях чекати снігу.
Вже сьогодні 17 листопада в Україні випаде сніг. Тріскучих морозів поки не передбачається, але на півночі і північному сході країни можна чекати снігопадів.
Як передає синоптик Наталка Діденко, опади пройдуть 17 листопада в західних регіонах нашої країни.
У північних, у другій половині в центральній частині, в Харківській та Одеській областях.
А ось в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму в середу - без істотних опадів.
У столиці 17 листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +1 градус.
Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг.
"Надалі температура повітря буде знижуватися і до кінця тижня стане більше "мінусів", - прогнозує Діденко.
читайте такожПрикмети на 17 листопада: головні 3 заборони, щоб не потрапити в неприємність всій родині
Мороз в Україні
Очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6 градусів з позначкою мінус.
19-20 листопада місцями до 8-10 градусів морозу.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
Читайте також:
- Божественний салат чорні перли на Новий Рік 2023: рецепт справжнього делікатесу
- Розкішні тарталетки на Новий Рік 2023: рецепт божевільної закуски, яку змітають зі столу
- Ніжна домашня ковбаса, від якої неможливо відірватися: божественний рецепт на Новий Рік