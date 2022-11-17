В Україну увірветься сніговий циклон: синоптики попередила про похолодання

Погода в Україні / pixabay

Вже сьогодні 17 листопада в Україні випаде сніг. Тріскучих морозів поки не передбачається, але на півночі і північному сході країни можна чекати снігопадів.

Як передає синоптик Наталка Діденко, опади пройдуть 17 листопада в західних регіонах нашої країни.

У північних, у другій половині в центральній частині, в Харківській та Одеській областях.

А ось в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму в середу - без істотних опадів.

У столиці 17 листопада очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +1 градус.

Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг.

"Надалі температура повітря буде знижуватися і до кінця тижня стане більше "мінусів", - прогнозує Діденко.

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Мороз в Україні

Очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6 градусів з позначкою мінус.

19-20 листопада місцями до 8-10 градусів морозу.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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