В Україну мчить снігова буря: вдарить мороз -10 і намете замети снігу

Погода в Уркаїні / pixabay

Погода в Україні на цьому тижні різко змінилася. Як прогнозували синоптики, країну вже огорнули заморозки і дощ.

В Укргідрометцентрі попереджають, що найближчими днями очікується мороз і снігопад.

Так, в Україні вже в четвер, 17 листопада, температура може опуститися до 6 градусів морозу.

"Через поширення холодного повітря з півночі Європи 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг і сніг. Можливе короткочасне утворення снігового покриву висотою 3-8 см", - йдеться в повідомленні.

Місцями очікується налипання мокрого снігу та посилення штормового вітру до 15-18 м/с.

Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках. На дорогах буде ожеледиця, у зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Мороз в Україні

Очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6 градусів з позначкою мінус.

19-20 листопада місцями до 8-10 градусів морозу.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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